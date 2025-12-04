В музее Великой Отечественной войны пройдет выставка фронта и тыла

Завтра, 5 декабря в Музее – мемориале ВОВ 1941 – 1945 гг. откроется выставка «Герои на все времена», приуроченная к двум датам: Дню добровольца в России (5 декабря) и Дню Героев Отечества (9 декабря).

На выставке представят личные вещи героев и уникальные образцы гуманитарной поддержки – то чем снабжают воинов на фронте добровольные помощники.

«Героизм, взаимовыручка, забота и единство гражданских и военных – это основная идея нашей экспозиции, на которой мы покажем непрерывность традиций героизма и гражданской активности через наследие Героев Советского Союза, Героев России, мужественных защитников Родины и бескорыстных помощников фронту», – отметил Александр Александров, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны.

На предстоящей выставке объединятся две темы – первые дни Великой Отечественной войны и начало проведения Специальной военной операции, помощь граждан, отправки многочисленных гуманитарных грузов в поддержку военнослужащих.

Открытие пройдет в 14.00 в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – филиале Национального музея Республики Татарстан по адресу: Казанский Кремль, здание галереи «Хазинэ» (проезд Шейнкмана, 12, подъезд 2, 2 этаж).