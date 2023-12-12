В Музее соцбыта открылась новогодняя выставка «Бабушкины сокровища»

В Казани, в Музее социалистического быта, открылась новогодняя выставка «Бабушкины сокровища». На ней посетители увидят советские ёлочные игрушки, открытки, разнообразные фигурки Деда Мороза и Снегурочки (в музее их более 300), электрогирлянды, а также нераспечатанная бутылка Советского шампанского олимпийского 1980 года и новогодние украшения (бенгальские огни , хлопушки , серпантин , упаковки для подарков , «дождик’» и «снежинки»), производимые в СССР как сопутствующая продукция на заводах стратегической промышленности.

«Например, “дождик“ выпускал Ленинградский завод по обработке цветных металлов имени Ворошилова», — рассказал «Татар-информу» директор Музея соцбыта Рустем Валиахметов.

Фото: предоставлено Музеем соцбыта

Главная фишка выставки, подчеркивает он, абсолютная интерактивность — все экспонаты можно будет потрогать, заглянуть в загадочные старенькие коробки, где среди ваты и крафтовой бумаги хранятся новогодние украшения 50-90-х годов ХХ века, по своему вкусу украсить елку украшениями, сфотографироваться в масках и карнавальных костюмах. А ещё там можно посмотреть на музейном киноэкране новогодние мультики.

«Елочных игрушек у нас 15 коробок — около 1000 штук. Много одинаковых, восполнимых. Так что если посетители их случайно разобьют — на счастье! Не будем мелочиться. Но наиболее раритетные, конечно, будем давать в руки с осторожностью», — сказал Валиахметов.

Фото: предоставлено Музеем соцбыта

Из необычных экспонатов выставки можно назвать елочный стеклянный шар с портретом Ленина, новогодние открытки с ожиданием Победы, отправленные в 1944 году, а также, например, не только увидеть, но и послушать редкую виниловую пластинку 80-х годов с музыкой к фильму «Ирония судьбы или с лёгким паром».

Выставку «Бабушкины сокровища» можно будет посетить до 15 января 2024 года.