В Музее Победы в Москве увековечили память Мусы Джалиля в мультимедийной экспозиции

Мультимедийный проект «Лица Победы» пополнился историей татарского поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Об этом сообщает Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации.

Экспозиция представляет собой масштабное хранилище семейных историй участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В настоящее время база насчитывает более 150 миллионов фотографий и текстовых документов, отражающих судьбы людей военного поколения.

Сотни изображений в непрерывном режиме сменяют друг друга на экранах зала. Организаторы отмечают, что в «Народной экспозиции» каждый сможет отыскать портрет своего предка и показать его детям и внукам, сохраняя тем самым семейную и историческую память.