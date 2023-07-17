В музее Мевляны в Турции Минниханов увидел шкатулку с фрагментом бороды Пророка Мухаммеда

Раис Татарстана Рустам Минниханов, который сегодня находится с рабочим визитом в турецком городе Конья, побывал в музее Мевляны. Особое место в его экспозиции занимает шкатулка, в которой хранится фрагмент бороды Пророка Мухаммеда.

Минниханов ознакомился с историей музея и осмотрел экспозицию, на которой представлены коллекции древних книг, музыкальные инструменты ордена мевлеви, молитвенные приспособления, личные вещи Мевляны, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Музей, посвященный жизни и творчеству философа Мевляны Джелаледдина Руми, является одним из самых популярных мест в Турции, которое ежегодно посещают 2 млн человек. Открылся музей в 1927 году на основании комплекса сооружений гробницы Джелаледдина Руми.

Главной достопримечательностью музея и главным объектом паломничества является гробница Мевляны. Саркофаг представляет собой образец работы сельджукских мастеров-резчиков по дереву XIII века.