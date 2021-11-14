В музее Менделеевска увеличился поток посетителей благодаря «Пушкинской карте»

С начала действия программы «Пушкинская карта» в краеведческом музее Менделеевска увеличился поток посетителей. Сейчас гости и жители города могут посетить 4 — 5 мероприятий, среди которых интерактивные мастерские и экскурсионные туры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Константин Макаров.

«Благодаря этой программе в музее произошел очень хороший подъем посещаемости. В программе под „Пушкинскую карту“ организованы интерактивные мастерские, экскурсионные туры как в городе, так и по району. В проекте участвуют старшеклассники. Особенно интересен экскурсионный тур „Колыбель химической промышленности“, где участники тура совершают обзорную автобусную экскурсию по Менделеевску и деревне Кокшан, с посещением архитектурных памятников XIX в. Кокшанского заводского училища и конторы „Товарищества химических заводов П. К. Ушкова и Ко“», — отметил собеседник агентства.

Также экскурсовод рассказывает, где появилось первое в Менделеевском районе химическое предприятие, какие выдающиеся ученые и творческие личности работали в здании конторы товарищества, и много других интересных фактов из истории города.

«Благодаря „Пушкинской карте“ охват старшеклассников составит 100%. А смотря на старшеклассников, с ними в тур едут и младшие дети, и родители», — отмечает директор музея.

Также в музее работает научно-творческая лаборатория «Наследники Менделеева» для школьников с использованием безопасных химических опытов и очков виртуальной реальности, а также интерактивная мастерская «Русская печь», где для посетителей проводятся мастер-классы по выпеканию блинов в настоящей русской печи по старинным народным рецептам, лекции о традициях хлебопечения и гостеприимства народов, проживающих в Менделеевском районе.