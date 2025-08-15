В Музее-мемориале Великой Отечественной открылась выставка о подвиге Михаила Девятаева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 15 августа, в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны, филиале Национального музея РТ, презентовали выставочный проект, созданный при участии Фонда памяти Михаила Девятаева.

Именно 15 августа 1957 года старшему лейтенанту Михаилу Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза. На этот раз выставку посвятили 80-летию подвига героя – угону бомбардировщика Heinkel He111 H-22 с секретного полигона Пенемюнде.

Михаилу Девятаеву, как и многим другим советским военнослужащим, побывавшим в плену у немцев, пришлось пройти многомесячную проверку – так называемую фильтрацию. На выставке впервые представили отдельные документы из фонда Управления ФСБ РФ по РТ – «Фильтрационное дело М. П. Девятаева».

«Эти процессом занимались оперативные сотрудники НКВД. До февраля 1945 года данные учреждения назывались «спецлагерями», а затем были переименованы в «проверочно-фильтрационные лагеря», и под этим именем они и вошли в историю. С июля лагеря были переданы в ведение ГУЛАГа. Такие дела существовали, потому что под видом [обычных] военнопленных с оккупированных территорий приходило огромное количество и предателей, и нацистов, и карателей, и тех, кто были провокаторами в концлагерях», – заявил заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

На выставке представлены входившие в фильтрационное дело справки СМЕРШ, протоколы допросов, заключения. Они позволяют посетителям сформировать представление о процедуре фильтрации в годы Великой Отечественной.

Посетители смогут рассмотреть экспонаты из фондов Нацмузея РТ, переданные объединением «Отечество» Республики Татарстан».

Среди этих экспонатов – фотографии Девятаева, его военная форма, личные документы, письма, модели самолетов из одноименного фонда памяти: У-2 (По-2); истребители Ил-16, Як-1, P-39 Airacobra, угнанный тяжелый бомбардировщик Heinkel He 111.

На открытии выставки наградили победителей литературно-публицистического конкурса имени Яна Винецкого – журналиста, который впервые рассказал о подвиге Михаила Девятаева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сергей Саначин, заслуженный архитектор РТ, награжденный за статью «Отечественная война моего отца», вышедшую в журнале «Казань», рассказал, что пишет книгу о своем отце-фронтовике.

«Я попал в этот конкурс совершенно случайно, дело в том, что ко мне обратился журнал «Казань», который делал 8-й номер, посвященный Великой Отечественной войне. Ну, и попросили дать какой-то материал. Я готовлю книгу про своего отца, она не окончена, но раздел, связанный с его участием в войне, был готов. Потом случайно узнаю, что они выдвинули мой очерк, вот эту главу про отца, на конкурс. Я думаю, что есть какая-то новизна в моем очерке: помимо рассказа о военном пути моего отца я сделал реконструкцию его пути от и до. От того начала, как он поступил в точку недалеко от Воронежа, и как окончил службу уже в 1946 году. Я восстановил его путь полностью», – подчеркнул Саначин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На церемонии открытия выставки выступил и сын летчика Александр Девятаев. По его словам, отец уже знал, что ему присвоят звание Героя, но награду ему вручили только 16 сентября 1957 года.

«Мне сейчас приходится заниматься ночью, чтобы читать документы об отце. Ведь поймите, чтобы рассказать об одном человеке и о его истории, надо понимать, что в это время творилось в стране. Вот почему я говорю, что есть прекрасные возможности создать такой большой, прекрасный музей в Казани. В этот музей смогут прийти речники, те, кто летал на самолетах, те, кто воевал, те кто сидел в концлагерях», – подчеркнул Девятаев-младший.

В этом году в России отметили 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.