В музее Казанской епархии открылась выставка о кампании по изъятию церковных ценностей

В музее Казанской епархии открылась выставка «Не должно вам быть», посвященная кампании по изъятию церковных ценностей в 1920-е годы. Выставка приурочена к 100-летию со дня кончины святителя Тихона – патриарха Московского и всея Руси.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

В церемонии открытия выставки приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак, представители Казанской духовной семинарии и городской администрации.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«“Не должно вам быть” – такой приговор выносили первым христианам римские императоры. Подобным же образом вела себя по отношению к Церкви и советская власть», – объясняют организаторы название выставки.

Экспозиция рассказывает о событиях в Шуе, где произошло первое столкновение верующих с властями, об изъятии ценностей в Казани, и казанских новомучениках – митрополите Кирилле (Смирнове), епископе Иоасафе (Удалове), епископе Амвросии (Гудко).

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

На выставке представлены редкие документы, газеты и фотографии 1920‑х годов из архивов, библиотек, музеев Казани, Москвы, Петербурга, Шуи, а также вещи, принадлежавшие новомученикам и исповедникам.