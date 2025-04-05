news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 5 апреля 2025 19:09

В музее Казанской епархии открылась выставка о кампании по изъятию церковных ценностей

Читайте нас в
Телеграм

В музее Казанской епархии открылась выставка «Не должно вам быть», посвященная кампании по изъятию церковных ценностей в 1920-е годы. Выставка приурочена к 100-летию со дня кончины святителя Тихона – патриарха Московского и всея Руси.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

В церемонии открытия выставки приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак, представители Казанской духовной семинарии и городской администрации.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«“Не должно вам быть” – такой приговор выносили первым христианам римские императоры. Подобным же образом вела себя по отношению к Церкви и советская власть», – объясняют организаторы название выставки.

Экспозиция рассказывает о событиях в Шуе, где произошло первое столкновение верующих с властями, об изъятии ценностей в Казани, и казанских новомучениках – митрополите Кирилле (Смирнове), епископе Иоасафе (Удалове), епископе Амвросии (Гудко).

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

На выставке представлены редкие документы, газеты и фотографии 1920‑х годов из архивов, библиотек, музеев Казани, Москвы, Петербурга, Шуи, а также вещи, принадлежавшие новомученикам и исповедникам.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

#Религия #православие
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

5 апреля 2025
Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

4 апреля 2025