В Музее Казанской епархии откроют выставку рукописных и старопечатных книг

В Музее Казанской епархии откроется выставка рукописных и старопечатных книг. Открытие выставки приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры.

С 23 мая по 15 августа 2023 года в Музее Казанской епархии пройдет выставка рукописных и старопечатных книг «Пять веков Библии в Казани».

Мероприятие будет организовано по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

На выставке представят первые полные печатные Библии в России: Острожскаэую библию (1581 год), Библию царя Алексея Михайловича (1663 год), первое издание Елизаветинской Библии (1751 год).

Экспозиция будет включать рукописные и старопечатные издания Псалтири, напрестольные Евангелия, толкования текстов Священного Писания XVI-XVIII веков. Один из разделов будет посвящен изданиям Священного Писания на арабском, еврейском, киргизском, татарском, чувашском, черемисском (марийском), вотяцком (удмуртском), мордовском языках.

Посетители познакомятся с историей книгопечатания в Казанском крае, с библейской топонимикой, с историей переводов текстов Священного Писания, и с трудами профессоров Казанской духовной академии.

Открытие выставки пройдет 23 мая в 15:30 в доме 5 на Большой Красной улице. Мероприятие посетит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Посетить выставку можно будет ежедневно с 10 до 16 часов.