«Пикасо писал сложно»: как незрячие «увидели руками» картины художников в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В главном здании Госмузея изобразительных искусств РТ представили тактильные копии музейных экспонатов. Тактильные экспонаты станут частью экскурсий для незрячих и слабовидящих посетителей по основной экспозиции.

Проект создан в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Одна из форм поддержки людей с нарушениями зрения — это их культурная адаптация. В ежегодным грантовом конкурсе на создание тактильных моделей участвуют 10-15 музеев. В этом году одним из победителей стал упомянутый музей.

В тактильных моделях представлены картина Ивана Айвазовского «Гондольер на море ночью», пейзаж Ивана Шишкина «Сосновый лес. Неоконченный этюд», написанный Ильей Репиным «Портрет О. С. Александровой-Гейнс», а также восточный фасад усадьбы Сандецкого – главного здания музея.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Грантовый конкурс состоит не только из создания тактильных моделей, но и из программы обучения сотрудников музеев, чтобы правильно работать с тактильными моделями. Музейные сотрудники изучают основы тифлокомментирования — лаконичного описания предмета, пространства или действия», — рассказала журналистам менеджер программы «Особый взгляд» Валерия Сатлер.

Тактильные модели создаются для людей с нарушением зрения, но это не полноценная замена картины. Показ каждого экспоната сопровождается тифлокомментированием. Тифлокомментирование — это специально подготовленное описание, которое раскрывает композицию, цвета, сюжет, размеры картины и другую информацию о ней.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Гидов, которые могут проводить экскурсии для слабовидящих, немного. Навык общения со слабовидящими и незрячими зависит не столько от обучения, сколько от желания самого гида. Теперь такие гиды появились и в музее ИЗО. Экскурсии с тифлокомментариями проводятся не только по 4 тактильным экспонатам, а по всей основной композиции.

Тактильная модель — не «прямой» перевод изображения в рельефную копию. Для лучшего восприятия изображение освобождается от информационного шума — разными высотами и шероховатостями задаются полутона изображения. Чтобы увидеть картину, незрячему необходимо ее заново нарисовать у себя в голове.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Восприятие у незрячих людей разное. Кто-то потерял зрение, кто-то не видит с самого рождения. У психолога центра реабилитации слепых Екатерины Красновой был визуальный опыт — зрение она потеряла. Был у нее и опыт с тактильными моделями.

«Насколько я знаю, на трехмерных моделях используются разные рельефы для разных цветов. Нам объясняют, что пунктирные линии — это темные цвета, непрерывные — светлые», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» Екатерина.

Процесс восприятия картины для незрячих «скрупулезен». Как объяснила Екатерина, сначала необходимо объяснить, что именно изображено на картине. Затем в общих чертах обрисовать, где руки, ноги, голова, платье или головной убор. Времени на это требуется сильно больше, чем обычному человеку. Только после полного понимания общей композиции, расположения деталей человек будет готов вникать в более глубокие смыслы изображения.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Я помню картину Пабло Пикассо. Она была очень сложной. Меня очень впечатлило, очень долго пыталась ее понять. Как мы знаем, Пикассо писал не просто. В итоге картинка в голове у меня все таки сложилась», — поделилась Екатерина.

Музей изобразительных искусств также стал победителем грантового конкурса Потанина. Уже известно, что в рамках этого гранта музей будет обновлять. По словам заведующей Ресурсным центром творческого развития детей и подростков музее ИЗО РТ Ирины Нейдеровой, до следующего лета в музее заработает инклюзивный парк. Все посетители смогут посетить уличную скульптурную выставку, где каждый экспонат можно будет «рассмотреть наощупь». Сейчас сотрудники музея составляют сценарий для аудиогида и продумывают общую композицию выставки.