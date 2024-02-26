В Музее ИЗО Татарстана появятся тактильные макеты картин и программа для слабовидящих

Музей ИЗО Татарстана в числе десяти музеев России стал победителем грантового конкурса на создание тактильных копий музейных экспонатов, который провел благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Благодаря этому в 2024 году для музея будут изготовлены десять тактильных копий экспонатов.

«Тактильные макеты будут выполнены на примере предметов из основной экспозиции главного здания Музея ИЗО Татарстана. И размещены они также будут в главном здании, на первом этаже, для постоянного их использования в перспективе целевой аудиторией – незрячими и слабовидящими посетителями. Тактильные копии экспонатов планировалось выполнить для картин, икон и предметов декоративно-прикладного искусства – всего для 10 экспонатов», – прокомментировала победу в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» одна из соавторов проекта, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Музея ИЗО Татарстана Анна Калина.

Собеседница также пояснила, что тактильные макеты-экспонаты будут задействованы в серии мероприятий для незрячих и слабовидящих посетителей. Собственная музейная программа для этой категории посетителей также входит в грантовый проект, инициированный Музеем ИЗО Татарстана (подобные макеты и программы, напомним, уже существуют в музеях Казанского Кремля). Занятия планируется проводить в группах, но конкретные сроки поставки тактильных макетов и, соответственно, даты начала занятий для незрячих и плохо видящих посетителей пока не определены, подчеркнула Калина. Известно лишь, что реализован грант должен быть в текущем году.

Грантовый конкурс на создание тактильных копий музейных экспонатов, отметим, проводится с 2020 года. За это время программа «Особый взгляд» поддержала проекты более 75 музеев России.