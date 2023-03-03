В Музее ИЗО пройдут бесплатные показы короткометражек о воссоздателях храмов в селах РТ

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 7 марта пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов о современниках-создателях храмов в деревнях и селах Татарстана. 25-минутными фильмами «История из Клянчино» и «История из Бишево» в галерее стартует цикл показа короткометражек «Вглубь».

Каждая из видеоисторий рассказывает о созидателях на сельских территориях, их жизненном пути и опыте, а также о том, как они пришли к мысли, идее и воплощению плана восстановить один из храмов малой родины. «История из Клянчино» расскажет о военном в отставке, 86-летнем Анатолии Бакуркине, восстанавливающем Смоленскую церковь в родной деревне Клянчино Верхнеуслонского района РТ. Пенсионер, напомним, ранее уже становился героем публикаций «Татар-информа». Второй фильм «История из Бишево» познакомит зрителей с гостеприимным селом Бишево Апастовского района Татарстана, поворотным событием для которого в современной истории стало возрождение с нуля храма святого Иоанна Предтечи, инициированное самими сельчанами.

«Начало показов запланировано 7 марта на 15:00. Демонстрация фильмов будет проходить в лектории Галереи современного искусства Музея ИЗО РТ, который рассчитан на 70 мест. Вход на показы свободный и без предварительной записи/регистрации», – обратили внимание в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Съемки видеоисторий, отметим, осуществлялись при поддержке информационного отдела Казанской епархии. Соавторами фильмов стали редактор, ведущая радио «Вера-Казань», редактор спецпроектов Ольга Павлова, оператор-монтажер и дизайнер Алексей Пчелов, оператор-монтажер Дмитрий Прозоров и еще многие-многие другие, составившие команду, работавшую над фильмами.

«История из Клянчино» и «История из Бишево» – лишь начало видеоцикла «Вглубь», подчеркнули организаторы показов. Планируется и в дальнейшем бесплатно показывать подобные фильмы для пропаганды поступки простых людей созидательных действий, бережного отношения к родной культуре, традициям и объектам наследия в разных формах, привлекая внимание к исиорической архитектуре, фольклору, краеведческому туризму.

«В весенне-летний период мы планируем снять ещё 4 документальные короткометражки о людях, созидающих на селе. Их мы планируем показать уже осенью, когда завершатся работы по монтажу», – рассказала «Татар-информу» участница команды кинодокументального проекта «Вглубь» Наталья Казакова.