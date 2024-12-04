В Музее ИЗО РТ появятся тактильные копии картин Айвазовского, Шишкина и Репина

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

В Музее изобразительных искусств Республики Татарстан появятся тактильные копии, которые помогут слабовидящим посетителям знакомиться с картинами. Пока это будут лишь четыре тактильные модели, в числе которых восточный фасад усадьбы Сандецкого – главного здания музея, а также картины трёх известных русских художников-классиков.

В тактильных моделях будет представлена картина Айвазовского «Гондольер на море ночью», пейзаж Шишкина «Сосновый лес. Неоконченный этюд» и написанный Репиным «Портрет О. С. Александровой-Гейнс».

«Тактильные копии будут размещены в постоянной экспозиции главного здания Музея ИЗО Республики Татарстан и иногда использоваться на выездных мероприятиях. Это разные типы тактильных копий: если модель фасада нашего здания представляет собой белый рельеф, то “слепки “ картин выполнены в цвете, ведь люди с остаточным зрением могут различать и цвет, и свет, и контуры объектов», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе музея.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Тактильные копии музейных экспонатов были созданы благодаря тому, что Музей ИЗО в этом году стал победителем грантового конкурса программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова. Модели изготовили в специализированной московской мастерской. Их презентуют первым посетителям с нарушением зрения 5 декабря, когда гостями Музея ИЗО станут читатели Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих имени Еникеева. С 1 по 10 декабря, напомним, в России проходит декада инвалидов.

«Экскурсии для незрячих и слабовидящих проводятся в нашем музее по заявкам. Пока их число незначительно, но мы работаем над тем, чтобы сделать нашу экспозицию более доступной», – подчеркнули в музее.

Как ранее писал «Татар-информ», в Международный день инвалидов, 3 декабря, Национальный музей Республики Татарстан презентовал инклюзивные проекты «Слышать глазами» и «Музей на выезде» для плохо слышащих и маломобильных людей.