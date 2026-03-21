В Музее ИЗО открылась выставка сценических костюмов «Мир театра – мир музея»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Платья Клары Цаханассьян в спектакле «Визит дамы», платья Раневской из чеховского «Вишневого сада», наряды Лизы в спектакле «Живой труп», Гиацинты и Лежандра в постановке «Плутни Скапена» – эти и другие сценические костюмы из спектаклей театра имени Качалова интегрированы теперь в постоянную экспозицию русского искусства в главном здании Музея ИЗО Татарстана. Такое исключительное и вместе с тем гармонично уместное решение было придумано для тематической выставки «Мир театра – мир музея». Но рассматривать театральные костюмы в залах с картинами и другими предметами искусства можно будет недолго – лишь до 29 марта.

«Мы очень всё это любим: любим архивы, любим письма, любим театральные бланки, личные вещи актеров – мы от этого падаем в обморок. Когда началось насыщение выставки личными вещами великих артистов, костюмами, в которых они участвовали в знаменитых спектаклях, потом решилось само собой, почему бы еще не расписать кратко историю Качаловского театра, древнейшего в Казани и Татарстане. Так появились еще и стенды. Я рада, что выставка получилась. Я бы хотела, чтобы вам понравился этот проект и мы эти коллаборации создавали бы и дальше», – заявила на открытии выставки директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка приурочена ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. Она стала в Казани одним из мероприятий акции «Ночь театрального искусства», в этом году впервые проходящей в России. Бесплатные ночные спектакли, экскурсии за кулисы, мастер-классы и творческие встречи проведут театры более 70 регионов страны. «Ночь театрального искусства» приурочена также к 150-летию Союза театральных деятелей России, а в Казани – и к 235-летию театра имени Качалова, которое он отметил в феврале минувшего года.

Театральный костюм – сам произведение искусства и в то же время кладезь воспоминаний и ассоциаций. По нему можно не только вспомнить, какие спектакли присутствовали в репертуаре театра в разное время, какие актеры играли в них свои знаменитые роли, но и какие художники-дизайнеры создавали для сцены визуальные образы персонажей и какой отклик вызвала постановка у зрителей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Например, первый зал, в котором экспонируются иконы, дополнил костюм в русском стиле к спектаклю «Баба Шанель» по пьесе скончавшегося в начале марта этого года современного драматурга Николая Коляды. Его создал в 2011 году народный художник Татарстана Александр Патраков, ушедший из жизни в 2024 году. На манекене серебристо-красный наряд с кружевом увенчан кокошником в той же цветовой гамме.

Во втором зале, где также представлено древнерусское искусство, посетители теперь могут видеть костюмы царя и царицы из спектакля «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Константиновича Толстого. Их создал народный художник РСФСР Владимир Никитин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эти костюмы участвовали в Декаде татарского искусства и литературы в Москве в 1957 году, и после этого Никитин был награжден орденом Трудового Красного знамени. К слову, царя Федора играл в этом костюме выдающийся актер, народный артист СССР Николай Якушенко», – рассказал на первой экскурсии по выставке «Мир театра – мир музея» заместитель директора театра имени Качалова, заведующий музеем театра Роман Копылов.

Театр имени Качалова сценические костюмы впервые вывез и демонстрирует вне своих спектаклей и своего музея. Кроме того, к выставке сформированы две витрины, в которых посетители увидят именную чайную ложку актера Василия Качалова, его пенсне и футляр к нему, а также, например, пудреницу, небольшая серия которых была выпущена Московским художественным театром (сейчас МХАТ имени Чехова) с гравировкой названия. Именно в этом театре служил актер Василий Качалов после старта актерской карьеры в Казани.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Странное ощущение возникло у многих, когда они узнали об этой выставке – театр и музей. Одно – искусство очень эфемерное, я имею в виду театр. Он сегодня, здесь: мы смотрим спектакль, а завтра это уже воспоминание. А музей – основательное, статичное искусство. Как они могут соединиться? Сегодня мы видим, как это возможно. Костюм соединился с картинами, с этими залами очень органично. Я вошел, и как будто так и было. Это трижды правильно, что здесь, среди искусства, теперь размещены еще и костюмы», – сказал актер, режиссер театра имени Качалова Илья Славутский.

К слову, в завершающем зале выставки представлен костюм, созданный по эскизам Славутского. И это единственный из всех представленных не сценический образец, а дублет. Костюм создавался к спектаклю «Секрет ее молодости», но в итоге не подошел для сцены по тону – для постановки сшили более светлый вариант.