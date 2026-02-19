В Музее истории юстиции открылась выставка оружия

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

19 февраля, в преддверии Дня защитников Отечества, в Музейно-образовательном центре «История юстиции» открылась выставка «...и моя секира!» – коллекционный показ ударного и рубящего оружия из собрания Национального музея Республики Татарстан.

В экспозиционном пространстве отразилась эволюция представленных видов оружия от Бронзового века до середины ХХ столетия: более восьмидесяти предметов из коллекций «Археология» и «Оружие». Композиции дополнили произведения живописи и графики Русско-турецкой (1877-1878) и Первой мировой войн, и широкоформатные воспроизведения рисунков, ксилографий и лубков XVIII-XIX столетий, которые проиллюстрировали воинские образы.

На изображениях посетители увидят осаду Казани, победу русской армии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, события Первой Мировой войны в 1914-1915-х годах.

Специально к выставке реставрацию прошли лезвие бердыша, палаш времен Екатерины II, кавалерийские сабли и персидский церемониальный двусторонний топор XIX века. 40 предметов были представлены впервые за последние 30 лет: каменные и бронзовые топоры Балановской, Абашевской и Ананьинской археологических культур; бердыши московского государства XVI-XVII веков, турецкий ятаган, венгерская сабля, клинки кавалеристов и прочие.

На выставке гости смогут увидеть три раздела, соответствующие классической периодизации истории. В первом топоры археологической культуры эпохи Бронзового века будут дополнены кинжалами тагарской археологической культуры, что послужило развитию ударному и рубящему оружию Средних веков, где представлены топоры Волжской Булгарии и бердыши Московского государства. Оружие нового времени представлено двумя культурными плоскостями – Востоком и Западом. Оружие Востока: персидский шамшир, турецкие кылыч и ятаган. Оружие Запада: клинки кавалеристов Российской империи и сабли их западных оппонентов.

Самое старое орудие на выставке – сверленый топор эпохи неолита, 5-е тысячелетие до нашей эры. Самое новое – клинки японских солдат 2-й половины 20 века, а также парадные шашки германских офицеров 1-й половины 20 столетия, шашка для командующего состава Красной Армии, произведенная фабричным способом на Златоустовской оружейной фабрике в 1932 году, рассказал об экспонатах автор выставки, заведующий отделом специального хранения Нацмузея РТ Владислав Мухин.

Выставка будет работать до 24 мая.