В Музее истории «Динамо» Татарстана наградили членов спортивно-гуманитарного конвоя в ЛНР

Фото: пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

В Музее истории «Динамо» Республики Татарстан, открывшемся два года назад в здании казанского спорткомплекса «Динамо», состоялось награждение участников спортивно-гуманитарного конвоя, посетившего подшефные Татарстану города ЛНР Лисичанск и Рубежное, а также Луганск. За большой вклад в развитие спорта и пропаганду динамовского движения, а также за оказание гуманитарной помощи и поддержки новым регионам России они были удостоены памятных и юбилейных медалей ФСО «Динамо» РТ.

В частности, награжден директор республиканского центра «Черноморец» Министерства по делам молодежи РТ Евгений Ветров, который с 2022 года занимается организацией перевозок в детские оздоровительные лагеря Татарстана из Лисичанска и Рубежного.

Кроме того, отмечены активный участник перевозки детских групп из ЛНР и шефской помощи Газинур Сулейманов, директор молодежного (подросткового) клуба Верхнего Услона Леонтий Яковлев, который с 2023 года принимает участие в доставке грузов на территорию Луганской народной республики, и активный участник мероприятий по сбору гуманитарной помощи Екатерина Климушина.

Награждение провели первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин и советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.

«На самом деле тех людей, которые участвуют в гуманитарных конвоях, гораздо больше. И мы найдем возможность поблагодарить каждого», — заметила Ольга Павлова.

Недавно Ольга Павлова вместе с трехкратным чемпионом мира по хоккею Данисом Зариповым в очередной раз побывала с гуманитарной миссией в подшефных Татарстану городах Лисичанск и Рубежное, а также в Луганске. В этот раз они встретились с подростками, занимающимися вольной борьбой, и передали им форму и спортивный инвентарь. Кроме того, подростки получили приглашение принять участие в сборах, которые в ближайшее время пройдут в Казани.

Фото: пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.