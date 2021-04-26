В Музее истории Благовещенского собора открывается выставка «День православного Востока…»

Завтра в выставочном зале Музея истории Благовещенского собора будет открыта выставка «День православного Востока...». Экспозицию посвятили христианскому празднику Пасхе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела музея Яна Дементьева.

«Мы бы хотели познакомить наших гостей с атрибутами празднования православной Пасхи, представить историю появления фарфоровых изделий в России в целом и раскрыть значение праздника Пасхи. Одной из наших задач является хранение исторического наследия и преемственность поколений через привлечение внимания к художественным образам прошлого», — пояснила Дементьева.

Она отметила, что на выставке будут представлены пасхальные яйца конца XIX — начала XX веков. Кроме пасхальных яиц из фарфора, изготовленных Императорским фарфоровым заводом, на выставке будут представлены стеклянные изделия и из папье-маше.

Помимо изделий из собрания Музея-заповедника «Казанский Кремль», в экспозицию войдут 13 яиц из частной коллекции Юрия Русакова.

«Он собирал свою коллекцию в течение 20 лет. Сегодня его собрание насчитывает около 50 яиц. Своей целью он ставит возвращение сокровищ, которые были по тем или иным причинам вывезены за границу, обратно на Родину», — рассказала Дементьева.

На выставке посетители не только узнают о видах пасхальных яиц, но и методах их изготовления и различных вариациях росписи, а также историю фарфора в России. Открытие запланировано на 15:00. Экспозиция будет работать до 2 июня.