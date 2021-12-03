В Музее исламской культуры откроется выставка в честь татарских просветителей Буби

В Музее исламской культуры начнет работать выставка «Завет братьев Буби», приуроченная к юбилею татарских просветителей и педагогов. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

«В 2021 году татарская и мусульманская общественность России отмечает 150-летие Габдуллы и 155-летие Губайдуллы Нигматуллиных-Буби», — отмечается в сообщении.

Выставка освещает вклад братьев в педагогику, богословие и общественно-политическую жизнь начала ХХ века. Здесь будут представлены их книги и публикации в периодической печати из фондов музея-заповедника.

Особый интерес представляют учебники по арифметике, физике, логике и языку Губайдуллы Буби и книги религиозного содержания Габдуллы Буби. А письма и воспоминания шакирдов позволят познакомиться с учебным процессом в медресе Иж-Буби изнутри.

Выставка торжественно откроется 3 декабря и продолжит свою работу до 10 мая 2022 года.