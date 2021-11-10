В музее Горького и Шаляпина откроется выставка «Тайны истории Венгрии и Татарстана»

Фото предоставлено Ладой Аюдаг

10 ноября в казанском музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина состоится открытие выставки «Тайны истории Венгрии и Татарстана». Событие пройдет в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Казанского отделения профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

«Открытие выставки состоится в онлайн-формате. Экспозицию можно посетить офлайн, однако при соблюдении антиковидных требований — при предъявлении QR-кодов после 15 ноября. Также в зале может находиться не более 15 человек», — поделилась собеседница агентства.

Выставка — очередной международный проект от казанского клуба «Книга художника» — посвящена синергии культур Венгрии и Татарстана.

Выставка основана на схожести культур венгров и татар. По словам организаторов, есть притча, что венгерские князья увезли из Булгара семь девушек и взяли их в жены. В Тетюшах нашли венгерские захоронения, в Венгрии были найдены булгарские руны. Также совпадают элементы национальной одежды, орнамента, а лошади занимают значимое место в обеих культурах. Помимо этого, схожи оружие и доспехи, культура быта, посуда, керамика. У обеих культур в этногенезе есть тюркоязычные народы, такие как хазары и булгары. Также в венгерском языке около 1 тыс. лексических совпадений (речь идет только о словах казанских, поволжских татар).

На выставке 29 художников представят живопись, графику, цифровую графику, роспись на ткани. Работы затрагивают и по-новому раскрывают вышеозначенные темы.

«Я представляю две картины — „Амазонка Казанского ханства“ и „Земля предков. Древняя Булгария“. Обе картины выполнены в смешанной технике — ДВП, масло», — поделилась Лада Аюдаг.

Также посетители увидят работы Булата Гильванова, Рустема Хузина, Рифката Вахитова, Равиля Загидуллина, Рушана Шамсутдинова, Фарита Валиуллина, Михаила Краева, Дины Лебедевой, Татьяны Рахимовой и других. Всего будет представлено 43 работы.

Выставка продлится до 10 декабря.