В Музее Боратынского открылась выставка каллиграфии разных языков по оде Державина «Бог»
В Музее Боратынского, филиале Национального музея РТ, открылась выставка каллиграфии мастеров Санкт-Петербурга, посвященной фрагменту знаменитой оды Державина «Бог». Около тридцати витиеватых картин-символов созданы с помощью букв и знаков разных языков и алфавитов — от кириллицы и латиницы до армянской и японской графики.
«Мне кажется, каждая из представленных здесь работ — это именно искание правды Божьей, которое путем уникального искусства каллиграфии было доведено до нас. Уникальность этого проекта не только в том, что он многокультурный, объединяет много языков. Еще уникальность этого проекта в его кураторе и идейном вдохновителе — Альфие Рахматуллиной. Все сотрудники Национального музея РТ с большой теплотой вспоминают совместные проекты. Я очень рада нашему знакомству, и теперь я буду гордиться нашим знакомством. И я надеюсь, что впереди нас ждет еще много интересных проектов», — сказала генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина на вернисаже.
Искусство обитает в душах, подчеркнул присутствовавший на открытии выставки Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан. Он отметил, что особенно приятно, что искусство каллиграфии, такое близкое Турции и другим исламским странам, характерное для них, в проекте питерской мастерской представлено на разных языках.
«Тем более отрадно и стало для меня сюрпризом, что есть перевод оды „Бог” на турецкий язык. В Турции, в исламском мире каллиграфия занимает особое место. А искусство — одна из лучших сфер, которая нас объединяет. У нас много общего с татарским народом — близкий язык, единая религия. Но на каком бы языке люди ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, главное, что их объединяет, — это искусство. Я благодарю всех, кто причастен к созданию этой выставки», — сказал Исмет Эрикан.
Графические «тела» оды «Бог» создали основатель первой в России школы каллиграфии, организатор российских и международных выставок и мастер-классов Петр Чобитько и его ученики. Фрагменты оды «Бог» на разных языках и разными видами письма известный каллиграф и соратники создали в 2021 году, приурочив к 205-летию со дня смерти Державина (1743–1816). Так сложилась своеобразная графическая ода литературному произведению, оде «Бог», которую сам Державин считал вершиной своего творчества.
Над своим произведением Гавриил Державин трудился около четырех лет. Ода 15 раз переводилась на французский, восемь раз — на немецкий, по нескольку раз на английский, греческий, итальянский, испанский, китайский, польский, чешский, японский и другие языки.
Выставка посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Она будет принимать посетителей до 24 апреля.