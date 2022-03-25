В Музее Боратынского открылась выставка каллиграфии разных языков по оде Державина «Бог»

В Музее Боратынского, филиале Национального музея РТ, открылась выставка каллиграфии мастеров Санкт-Петербурга, посвященной фрагменту знаменитой оды Державина «Бог». Около тридцати витиеватых картин-символов созданы с помощью букв и знаков разных языков и алфавитов — от кириллицы и латиницы до армянской и японской графики.

Фото: © НМ РТ

«Мне кажется, каждая из представленных здесь работ — это именно искание правды Божьей, которое путем уникального искусства каллиграфии было доведено до нас. Уникальность этого проекта не только в том, что он многокультурный, объединяет много языков. Еще уникальность этого проекта в его кураторе и идейном вдохновителе — Альфие Рахматуллиной. Все сотрудники Национального музея РТ с большой теплотой вспоминают совместные проекты. Я очень рада нашему знакомству, и теперь я буду гордиться нашим знакомством. И я надеюсь, что впереди нас ждет еще много интересных проектов», — сказала генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина на вернисаже.

Искусство обитает в душах, подчеркнул присутствовавший на открытии выставки Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан. Он отметил, что особенно приятно, что искусство каллиграфии, такое близкое Турции и другим исламским странам, характерное для них, в проекте питерской мастерской представлено на разных языках.

Фото: © НМ РТ

«Тем более отрадно и стало для меня сюрпризом, что есть перевод оды „Бог” на турецкий язык. В Турции, в исламском мире каллиграфия занимает особое место. А искусство — одна из лучших сфер, которая нас объединяет. У нас много общего с татарским народом — близкий язык, единая религия. Но на каком бы языке люди ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, главное, что их объединяет, — это искусство. Я благодарю всех, кто причастен к созданию этой выставки», — сказал Исмет Эрикан.

Графические «тела» оды «Бог» создали основатель первой в России школы каллиграфии, организатор российских и международных выставок и мастер-классов Петр Чобитько и его ученики. Фрагменты оды «Бог» на разных языках и разными видами письма известный каллиграф и соратники создали в 2021 году, приурочив к 205-летию со дня смерти Державина (1743–1816). Так сложилась своеобразная графическая ода литературному произведению, оде «Бог», которую сам Державин считал вершиной своего творчества.

Фото: © НМ РТ

Над своим произведением Гавриил Державин трудился около четырех лет. Ода 15 раз переводилась на французский, восемь раз — на немецкий, по нескольку раз на английский, греческий, итальянский, испанский, китайский, польский, чешский, японский и другие языки.

Выставка посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Она будет принимать посетителей до 24 апреля.