В Музее Боратынского откроется выставка о реставрации Царского Села после войны

В музее Боратынского, филиале Национального музея Республики Татарстан, 15 октября откроется выставка «Рожденные дважды». Это передвижной проект о возрождении из руин уникального архитектурного комплекса дворцово-паркового ансамбля Царского Села после освобождения от фашистской оккупации.

Выставку привозит в Казань сам государственный музей-заповедник «Царское Село». Его возрождение после войны шло многие годы и продолжается в наши дни. Посетители увидят фрагменты отделки дворцов и павильонов, собранные на развалинах и сохраненные сотрудниками музея для будущих восстановительных работ. Прежде эти экспонаты никогда не покидали Царское Село. А также на выставке будут представлены работы очевидцев вызванных войной разрушений города Пушкина и дворцово-паркового ансамбля Царского Села — акварели, графика, рукописные материалы.

«Эта выставка в первую очередь о чувствах людей, которые увидели город Пушкин сразу после фашистской оккупации: дворцы и парки, превращенные в руины. О том, как люди не потеряли присутствие духа, не опустили руки и знали, что даже самый маленький фрагмент из разрушенных дворцов впоследствии станет эталоном для будущих восстановительных работ. На выставке представлены уникальные работы молодых тогда ленинградских художников, которые по приказу Государственной инспекции по охране памятников (ГИОПа) делали зарисовки пушкинских дворцов и парков сразу после освобождения города. Это графика и акварели архитектора и художника Александра Васильева, Нины Веселовой, Юрия Тулина, Ии Михранянц», — рассказал «Татар-информу» куратор выставочного передвижного проекта «Рожденные дважды», научный сотрудник музея-заповедника «Царское Село» Андрей Кондратьев.

Казань завершает маршрут передвижной выставки. До столицы Татарстана ее увидели посетители музея «Память», филиала музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде, и Саратовского художественного музея имени Радищева.

Увидеть проект «Рожденные дважды» в Музее Боратынского можно будет до 3 декабря.