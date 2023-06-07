«Памятно будет минутное пребывание»: участники пушкинского бала сыграли в «ручеек»

Традиционное мероприятие год от года привлекает в дом-музей, филиал Национального музея РТ, все больше посетителей. На этот раз танцевать в парадном зале с колоннами было даже тесновато.

В этом году Пушкинский бал был посвящен не только дню рождения поэта (6 июня исполнилось 224 года с этой даты), но и 190-летию его приезда в Казань. Кстати, сам Пушкин, как выяснили историки и биографы, остановившись в городе на три ночи с 5 по 8 сентября 1933 года, ни на одном местном балу побывать не успел.

Распорядителем сегодняшнего бала стала Алиса Платова, руководитель студии старинного танца Fleur de la danse. Ее участники продемонстрировали гостям музея несколько танцев эпохи Пушкина, а также объяснили хореографические фигуры, чтобы и зрители смогли танцевать вместе с представителями танцевальной школы.

Бал, как и полагается, начал простенький полонез, а продолжили контрдансы и игровые танцы, в которых весело и шумно принимали участие гости от мала до велика.

Один из них называется «омлет». Его участники, исходно стоя в хороводе, «ручейком» ныряют, не расцепляя рук, между одной из пар. Так хоровод, как омлет, переворачивается, наизнанку. Потом обратно. Пара, под поднятые сцепленные руки которой ныряли все остальные, предварительно громко называла ассоциацию с Александром Пушкиным и его творчеством.

Вечер также составили музыкально-литературная композиция Алексея Гомазкова «Долго памятно будет минутное пребывание его в Казани» с участием баса, лауреата Шаляпинской премии, солиста Татарской Государственной филармонии Дмитрия Босова и пианиста, доцента Казанской Государственной консерватории Ирины Григорьевой. Выступили участники возрастной танцевальной студии «Империал».

В перерывах между танцами, отмечающие день рождения Пушкина угощались чаем в беседке сада Музея Боратынского, участвовали в викторинах о поэте и его произведениях, играли в буриме. Расходясь, договорились обязательно встретиться в Музее Боратынского 6 июня 2024 года, чтобы отметить круглую дату – 225 лет с рождения великого поэта.

Фотографии Михаила Захарова, «Татар-информ»