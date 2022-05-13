В Музее Болгарской цивилизации откроются две новые экспозиции

13 и 15 мая на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации состоится открытие двух новых выставок. Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора по развитию музея-заповедника Лилия Сафина.

13 мая откроется выставка «Цветочная поляна», посвященная художнику декоративно-прикладного искусства —Земфире Бикташевой. Произведения художницы являются симбиозом различных жанров — аппликации, вышивки в «ушковой технике».

Экспонаты будут предоставлены из фондов Болгарского музея-заповедника. Выставка продлится до 9 июня 2022 года.

15 мая откроется выставка художественных работ участников Раифского арт-фестиваля «Соприкасание культур». В прошлом году фестиваль стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в направлении «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия». На выставке будет представлено более 40 художественных работ, созданных участниками фестиваля — художниками из Удмуртии, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, а также творчески одаренными люди с инвалидностью из Татарстана.

Художники посещали места соприкосновения и развития православной и мусульманской религии — Казанский Кремль и Болгар, где вскоре будут проходить торжества в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Итоги своих художественных исследований каждый мастер отобразил на двух холстах, которые символично обозначают два мира — христианский и мусульманский. Произведения каждого художника объединены в диптих, что символизирует неразрывную связь между культурами.

Выставка продлится до 15 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Болгарский музей-заповедник готовит рекорд по числу туристов. Так, в этом турсезоне здесь пройдут Vanlife-фест, «Ага-базар» и сражения рыцарей.