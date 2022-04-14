В музее Болгарской цивилизации откроется выставка с уникальным экспонатом

20 апреля в музее Болгарской цивилизации откроется выставка «Моя вера – моя история» с уникальным экспонатом — большим чугунным рукомойником из мечети Спасского района, который был передан в дар Болгарскому музею-заповеднику. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий научно-методическим отделом Андрей Фасхутдинов.

«Это редкий экспонат, очень большой рукомойник объемом 20 литров. Он подвесной. У него есть носик, чтобы можно было набирать воду. При передаче дара в музей нам сообщили, что это сосуд для нагрева воды для омовения в мечети. Он не для личных нужд, а для общественных, поэтому он такого большого объема», — поделился собеседник агентства.

Экспонат был доставлен из одной из татарских деревень Спасского района. К сожалению, по словам Фасхутдинова, в районе не сохранилось ни одной старой мечети.

«Я лично такой большой сосуд вижу впервые. Обычно для омовения использовались тазы, корыта, а теперь у нас в коллекции будет такой сосуд», — сказал он.

Также на площадке музея Болгарской цивилизации открыта фотовыставка «Весна идет — весне дорогу!» и экспозиция «Кистью творца остановленный миг», приуроченная к юбилею члена Союза художников России Хамзы Шарипова.