В Музее болгарской цивилизации откроется выставка об участницах войны из Спасского района

5 мая на выставочной площадке Музея болгарской цивилизации состоится открытие фотовыставки «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Выставка является ежегодной. В прошлом году все проходило онлайн, а в этом году открываем офлайн. Каждый год мы вспоминаем истории из фронтовой жизни и уроженцев нашего района, которые участвовали в Великой Отечественной войне», — сообщила заместитель директора по развитию Лилия Сафина.

Такого масштабного участия женского населения в кровопролитных боях не знала ни одна война — и это основная отличительная особенность Второй мировой. Уже в 1941 году более 700 тыс. женщин были зачислены в ряды советской армии.

Как отмечают организаторы выставки, женщины 40-х были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами, связистками.

«В этом году на выставке мы представляем судьбы женщин — участниц Великой Отечественной войны, уроженок Спасского района, которые внесли огромный вклад в Победу и оставили след в истории района», — поделилась собеседница агентства.

Гости познакомятся с судьбами 18 женщин, узнают об их жизни и подвиге. В фотокопиях и фотодокументах военного и более позднего времени будет представлена их биография и боевой путь.

«Это участницы войны, о которых сохранились фотографии, документы, среди них — Анастасия Блохина, Лидия Алоэ, Вера Бушева и многие другие. К сожалению, ни одной из участниц войны уже нет в живых. Поэтому в память о них мы хотим открыть выставку», — рассказала Лилия Сафина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Болгарский музей-заповедник ожидает 400 тысяч туристов в новом турсезоне.