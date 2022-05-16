В Музее болгарской цивилизации откроется выставка к 1100-летию принятия ислама

В субботу, 21 мая, в Музее болгарской цивилизации состоится открытие художественной выставки «К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией» академика Российской академии художеств Фирината Халикова и художника-стажера Российской академии художеств Полины Илюшкиной.

Художница создала цикл картин по результатам своих путешествий в исламские страны (Иран, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Египет и другие).

«Вспоминая далеких предков» Полина Илюшкина Фото: © предоставлено художницей

Открытие выставки запланировано на 9.00. Ее можно будет посетить до 26 июня.