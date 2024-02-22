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В музее Боевой Славы Лаишево открылась посвященная бойцам СВО экспозиция
Сегодня в Лаишево в музее Боевой Славы открылся раздел экспозиции, посвященный участникам специальной военной операции. В комнате площадью 12 кв. метров имеются маскировочные сети, рисунки детей о войне, личные вещи и форма бойцов, фотографии наших земляков, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района.
Руководитель музея Фарида Муртазина рассказала, что идея создания музея появилась в сентябре 2023 года, а к ноябрю уже удалось собрать более 50 экспонатов. Среди них и предметы, изготовленные в гуманитарных пунктах, включая окопные свечи, сухие супы и души, носки, связанные волонтерами.
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что история специальной военной операции еще пишется, но у нас уже есть уголок, посвященный ее участникам.
«Спасибо всем, кто принял участие в открытии музея. Чувствуется, что вы любите и уважаете наших бойцов, любите свою работу. Важно вовремя показать события истории. Благодаря вам мы видим ребят в такой форме и на этом примере сможем воспитывать наших детей и молодежь», — сказал Ильдус Зарипов.
Открытие раздела, посвященного СВО, стало возможным благодаря «Рыболовному братству Лаишево», благотворительному фонду «Помощь СВОим», бойцам, которые передали свои личные вещи и жителям Лаишевского района.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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