В Музее Благовещенского собора открылась выставка фотографий, которые сделали дети с ОВЗ

Сегодня в Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля открылась фотовыставка «Материнская любовь». В экспозицию вошли фотоработы детей и подростков с особенностями развития.

Освоили фотодело дети на курсах в Центре духовного и творческого развития «Перемена». Занятия для них провела практикующий фотограф Анасасия Берсанова. Шесть месяцев ребята учились основам студийной и репортажной съемки. Благодаря курсам они сделали свои первые снимки и научились обрабатывать фотографии.

В подготовке выставки приняли участие педагоги и воспитанники центра «Перемена», а также педагоги и учащиеся воскресной школы храма преподобного Серафима Саровского.

Фотовыставка организована при поддержке Фонда президентских грантов. Посетить ее можно с 12 февраля по 15 марта.