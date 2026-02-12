news_header_top
Общество 12 февраля 2026 13:19

В Музее Благовещенского собора открылась выставка фотографий, которые сделали дети с ОВЗ

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

Сегодня в Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля открылась фотовыставка «Материнская любовь». В экспозицию вошли фотоработы детей и подростков с особенностями развития.

Освоили фотодело дети на курсах в Центре духовного и творческого развития «Перемена». Занятия для них провела практикующий фотограф Анасасия Берсанова. Шесть месяцев ребята учились основам студийной и репортажной съемки. Благодаря курсам они сделали свои первые снимки и научились обрабатывать фотографии.

В подготовке выставки приняли участие педагоги и воспитанники центра «Перемена», а также педагоги и учащиеся воскресной школы храма преподобного Серафима Саровского.

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

Фотовыставка организована при поддержке Фонда президентских грантов. Посетить ее можно с 12 февраля по 15 марта.

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

#фотовыставка #дети с овз #Казанская епархия
