Общество 10 февраля 2026 11:52

В Музее Банка России в Казани появятся новые экспонаты

В Музее Банка России в Казани обновили экспозицию, представив коллекцию исторических кошельков, монетниц и памятных монет. Посетители могут ознакомиться с предметами, которые использовались для хранения денег более 100 лет назад и в советскую эпоху.

На выставке представлены различные виды кошельков и портмоне, бывшие неотъемлемой частью быта граждан СССР. Отдельный раздел посвящён серебряным памятным монетам Банка России, недавно добавленных в коллекцию. На них изображаются редкие животные: переднеазиатский леопард, полярный волк и северный олень.

Музей расположен в здании Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России на пешеходной улице Баумана. Посещение возможно только по предварительной записи на бесплатную экскурсию через официальный сайт Музея Банка России.

