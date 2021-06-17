В мусульманских учебных заведениях Татарстана стартовала приемная кампания

В татарстанских мусульманских учебных заведения началась приемная кампания. Сегодня в республике существует многоступенчатая система мусульманского религиозного образования.

Начальная ступень образования представлена примечетскими курсами, средняя — медресе, а высшее образование можно получить, поступив в Казанский исламский университет (бакалавриат, магистратура) и Болгарскую исламскую академию (магистратура, докторантура).

Медресе реализуют стандарт среднего профессионального мусульманского образования начального, базового и повышенного уровня. Здесь абитуриенты могут поступить на специальность священнослужителя и сотрудников религиозных организаций мусульманского вероисповедания. Кроме исламской направленности студенты получают дополнительную профессию (пчеловод, водитель, швея и др.), а некоторые медресе благодаря дополнительным партнерским соглашениям с вузами дают возможность шакирдам параллельно получать светское образование.

Подробнее о правилах поступления в мусульманские учебные заведения можно ознакомиться на сайте ДУМ Татарстана.