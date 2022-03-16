В Муслюмовскую районную больницу назначили нового главного врача

Главным врачом Муслюмовской центральной районной больницы стал Дамир Сулейманов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

«Приказ о назначении подписал министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков», – отметили в министерстве.

Дамир Сулейманов родился в Заинске 11 октября 1990 года.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

В 2014 году закончил Казанский государственный медицинский университет, стал врачом-педиатром, после прошел интернатуру по хирургии.

После трудился врачом-хирургом в Заинской центральной районной больнице и Елабужской ЦРБ.

Потом в Елабужской больнице работал хирургом консультативного отделения поликлиники, позже возглавил это отделение.

Последние два года был заместителем главного врача по поликлинической работе Елабужской ЦРБ.

В 2019 году Дамир Сулейманов прошел повышение квалификации в Казанской государственной медицинской академии по организации здравоохранения и общественному здоровью.