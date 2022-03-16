В Муслюмовскую районную больницу назначили нового главного врача
Главным врачом Муслюмовской центральной районной больницы стал Дамир Сулейманов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики.
«Приказ о назначении подписал министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков», – отметили в министерстве.
Дамир Сулейманов родился в Заинске 11 октября 1990 года.
В 2014 году закончил Казанский государственный медицинский университет, стал врачом-педиатром, после прошел интернатуру по хирургии.
После трудился врачом-хирургом в Заинской центральной районной больнице и Елабужской ЦРБ.
Потом в Елабужской больнице работал хирургом консультативного отделения поликлиники, позже возглавил это отделение.
Последние два года был заместителем главного врача по поликлинической работе Елабужской ЦРБ.
В 2019 году Дамир Сулейманов прошел повышение квалификации в Казанской государственной медицинской академии по организации здравоохранения и общественному здоровью.