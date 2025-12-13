В Муслюмовском районе РТ запустили уникальную программу поддержки семей с детьми

В Муслюмовском районе РТ была запущена уникальная программа поддержки семей с детьми, в рамках которой были подписаны соглашения с крупными предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами о выплатах их сотрудникам за рождение ребенка. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Такое решение было принято руководством Муслюмовского района в связи с нынешней демографической ситуацией. Условия разнятся в зависимости от организации. Так, одно из предприятий, ООО «ПК «Агромастер», будет выплачивать 500 тысяч за новорожденного – по 100 тысяч рублей ежегодно в течение пяти лет, – в то время как другое, «Август-Муслюм», единовременно дает работникам 200 тысяч рублей на каждого родившегося ребенка. Примечательно, что, если оба родителя ребенка работают в агрофирме, выплату получит каждый из них. Агрофирма «Родные края – Туган як» предоставит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за третьего и каждого последующего малыша.

В пресс-службе района уточняют, что в настоящее время руководство муниципалитета ведет активную работу по включению в программу еще большего количества предпринимателей и многие из них уже изъявили готовность присоединиться к программе.