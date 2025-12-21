В Муслюмовском районе РТ прошли фестивали, посвященные старинным традициям

Фото: пресс-служба Муслюмовского района РТ

В Муслюмовском районе РТ, в рамках республиканского проекта «Зима в Татарстане» и зимнего сезона конкурса «Күрше», в объединенном формате прошли фестивали «Җиз кыңгырау моңнары» и «Каурый төшә карларга» («Мелодии медного колокольчика» и «Перья падают на снег», прим. Т-и). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На мероприятиях, тесно связанных с вековыми традициями, собралось более полутора тысяч участников и зрителей. Гости ознакомились с ярмаркой, где выставлялись местные товары и сувениры, а также концертными номерами от творческих коллективов Муслюмовского района. Кульминацией праздника стал завораживающий парад упряжных лошадей, на котором наездники также продемонстрировали свое мастерство в конкуре и джигитовке.

Фото: пресс-служба Муслюмовского района РТ

Глава муниципалитета Альберт Хузин поприветствовал многочисленных гостей фестиваля, отметил значимость мероприятия для возрождения и сохранения уникальных народных обычаев и традиций, передающихся из поколения в поколение, а также поздравил всех с наступающим Новым годом.

Продолжением праздника стала часть, посвященная фестивалю «Каз өмәсе» (гусиные посиделки, прим. Т-и) под названием «Каурый төшә карларга». После представления от самодеятельных коллективов районного отдела культуры, воссоздающего древний обычай ощипывания гусей, желающие смогли попробовать свои силы в этом традиционном состязании. Всех гостей угощали горячим чаем и ароматными блинами от коллективов сельских поселений и детских садов районного центра, а особое восхищение гостей вызвала каша, приготовленная прямо в печи.