В Муслюмовском районе по нацпроекту отремонтировали 2,2 км дороги

Фото: Миндортранс Татарстана

В Муслюмовском районе завершен ремонт участка дороги «Муслюмово — Старое Саитово». Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Миндортранс Татарстана.

Протяженность участка км 16+000 — км 18+200 составляет 2,2 километра. Рабочие удалили изношенные слови асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой из асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси, укрепили обочину, а также нанесли разметку на проезжей части.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.