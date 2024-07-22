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В Муслюмовском районе по нацпроекту отремонтировали 2,2 км дороги
В Муслюмовском районе завершен ремонт участка дороги «Муслюмово — Старое Саитово». Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Миндортранс Татарстана.
Протяженность участка км 16+000 — км 18+200 составляет 2,2 километра. Рабочие удалили изношенные слови асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой из асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси, укрепили обочину, а также нанесли разметку на проезжей части.
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