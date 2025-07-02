В Муслюмовском районе открылось новое здание судебного участка мирового судьи

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин в рамках рабочего визита посетил Муслюмовский район. Он ознакомился с условиями работы судебного участка мирового судьи №1, который недавно переехал в новое здание. Это стало возможным благодаря инициативе главы района и поддержке руководства республики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Для судебного участка было выделено помещение площадью более 228 квадратных метров. Здесь провели капитальный ремонт и установили современное техническое оборудование, включая системы безопасности. Все рабочие кабинеты укомплектовали новой мебелью.

Министр напомнил, что создание комфортных условий для судебных работников и граждан, обращающихся за правовой защитой, остается в приоритете. Он отметил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике применяется программный подход к обеспечению деятельности мировых судей. В рамках госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» удается системно решать задачи материально-технического оснащения.

Загидуллин добавил, что если в 2000 году средняя площадь судебного участка составляла всего 90 квадратных метров, то сегодня – уже более 180. По этому показателю Татарстан входит в число лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.