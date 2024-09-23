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В Муслюмовском районе легковушка перевернулась после ДТП, есть пострадавшие
В минувшую субботу в Муслюмовском районе РТ недалеко от деревни Татарское Булярово произошло серьезное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
Выяснилось, что на местной автодороге столкнулись «Лада Калина» и Chevrolet Niva. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, а «Калина» «легла» на крышу.
По словам очевидцев, на месте ДТП работали автоинспекторы. Двоих пострадавших увезли медики скорой помощи.
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