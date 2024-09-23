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Происшествия 23 сентября 2024 08:56

В Муслюмовском районе легковушка перевернулась после ДТП, есть пострадавшие

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В минувшую субботу в Муслюмовском районе РТ недалеко от деревни Татарское Булярово произошло серьезное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

Выяснилось, что на местной автодороге столкнулись «Лада Калина» и Chevrolet Niva. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, а «Калина» «легла» на крышу.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, на месте ДТП работали автоинспекторы. Двоих пострадавших увезли медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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