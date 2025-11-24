news_header_top
Происшествия 24 ноября 2025 15:50

В Муслюмово возбудили дело на подростка, которого подозревают в краже денег у бабушки

Уголовное дело о краже возбудили в отношении 16-летнего парня из Муслюмово. Как сообщает МВД по РТ, его подозревают в краже денег у собственной бабушки.

В полицию 72-летняя пенсионерка обратилась с сообщением о незаконном списании с ее банковской карты 17 тысяч рублей. Позже полицейские установили причастность к данному преступлению ее 16-летнего внука.

Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

