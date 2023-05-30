В Муслюмово пройдет первый Республиканский детский и молодежный рок-фестиваль.

Фото: пресс-служба администрации Муслюмовского района

В субботу, 3 июня, в селе Муслюмово соберутся юные любители альтернативной музыки со всего Татарстана. Здесь под открытым небом в сельском парке «Килэчэк» состоится I Республиканский детский и молодежный рок-фестиваль.

По словам организаторов, гостей мероприятия ждет незабываемая программа. В фестивале примут участие около 25 молодежных музыкальных групп. Участниками фестиваля станут коллективы как из Татарстана, так и из Башкортостана.

«Идея приобщения молодежи к живой музыке возникла у главы района [Альберта Хузина] уже давно. Полтора года назад для молодежного детского центра были закуплены инструменты: барабаны, гитары… А сегодня существует уже три молодежных рок-группы. Значит, это востребовано. Задача фестиваля — объединить творческую молодежь, создать для ее представителей единое музыкальное пространство. Чтобы знакомились, создавали общие группы, поддерживали общение и после мероприятия», — отметил советник главы Муслюмовского района Рафаэль Шарифуллин.

«Для многих молодых и юных музыкантов это возможность продемонстрировать свое творчество не только зрителям, но и компетентному жюри. Возможно, для кого-то из них выступление на фестивале станет стартом в большое профессиональное будущее», — добавил собеседник агентства.

Выступления групп будет оценивать профессиональное жюри, которое определит не только лучшую команду, но и лучших вокалистов и гитаристов. Завершится фестиваль праздничным фейерверком.