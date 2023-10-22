В Муслюмово после реновации открыли детский лагерь «Лесная страна» за 124 млн рублей

В райцентре Муслюмово после капитального ремонта открыли детский оздоровительный лагерь «Лесная страна». Лагерь претерпел полную реновацию и приобрел современный облик, но в то же время остался близким к природе и детям, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Муслюмовского района РТ.

Работы в «Лесной стране» стартовали в феврале 2023 года. Строители проложили дороги с использованием асфальта — 1,2 тыс. кв. метров, брусчатки — 4 тыс. Также была проведена подготовка территории к озеленению, посажена газонная трава на площади 8,5 тыс. кв. метров.

Специалисты полностью обновили электрические сети, установили 100 опор уличного освещения и 30 камер видеонаблюдения. По периметру лагеря возведено 880 метров ограждения. Также установлены шесть беседок, 20 скамеек, три навигации, сцена с трибуной, фотозона и стела.

Помимо этого, были полностью обновлены системы канализации и водоснабжения, возведено новое здание контрольно-пропускного пункта.

В двух спальных корпусах ремонтники провели внутренние отделочные работы: заменили электрику, полы, двери, провели отопительную систему, установили электрические котлы, сделали утепление, обновили сантехнику, оборудовали душевые кабины, туалет, приобрели оборудование и мебель.

В здании столовой рабочие заменили окна, двери, крышу, утеплили фасад, установили вентиляцию и отопительную систему. Также были проведены внутренние работы и приобретено оборудование.

Торжественное открытие состоялось при участии главы Муслюмовского района Альберта Хузина, помощника Премьер-министра РТ Дауфита Хамадишина, представителя ГИСУ РТ Ильдара Салихзянова и многих других.

Альберт Хузин выразил благодарность руководству республики. «Все лучшее — детям. Спасибо руководству республики, Министерству молодежи РТ за такую поддержку наших детей», — сказал он.

В текущем году в Татарстане шесть детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) вошли в Республиканскую программу капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям». На эти цели из бюджета республики выделено 396,7 млн рублей. Самый дорогостоящий ремонт, в 124 млн рублей, пришелся на долю стационарно-оздоровительного лагеря «Лесная страна».