В Муслюмово по нацпроекту открыли новые дороги на 11 улицах

В селе Муслюмово, в микрорайонах Аэропорт и Янарыш, заасфальтировали 11 новых улиц — это 10 километров дорог. Масштабное обновление стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели было выделено 125,8 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

В этих микрорайонах проживают более 800 человек, 80% которых — молодые семьи с детьми. Асфальтирование улиц даст толчок и строительству новых домов.

Сегодня прошло открытие новой асфальтированной дороги в микрорайоне Аэропорт. Церемония состоялась при участии главы Муслюмовского района Альберта Хузина, помощника Ппремьер-министра РТ Дауфита Хамадишина, прокурора района Даниса Ахметзянова и других.

Альберт Хузин отметил, что в текущем году в райцентре проведены масштабные работы по асфальтированию улиц. Ремонт охватил улицы микрорайонов Аэропорт и Янарыш, улицы Колхозная, Комсомольская, Кооперативная. В общем счете проложено около 10 км дорог, бюджет составил более 125 млн рублей. Для небольшого райцентра — это очень значимый объем.

Руководитель муниципального образования поблагодарил Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова за реализацию програм, которые помогают сделать жизнь сельчан комфортнее и уютнее.

Куратор района и уроженец Муслюмово Дауфит Хамадишин отметил, что за последние годы в селе проделана большая работа по благоустройству дорог. Такими результатами может похвастаться не каждый район.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.