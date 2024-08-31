В Муслюмово из-за поломки насоса ряд домов остались без воды

На некоторых улицах Муслюмово остановилась подача воды. Временные неудобства связаны с тем, что накануне вышел из строя насос на Ташлиярском роднике, который подает воду в село. Об этом сообщил глава Муслюмовского района РТ Альберт Хузин.

«Сегодня стараемся обновить подачу воды, установив новый насос. Работы идут с самого утра», – написал руководитель муниципалитета в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сотрудники «Муслюмовских инженерных сетей» до поздней ночи проводили ремонтные работы.