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Общество 31 августа 2024 10:09

В Муслюмово из-за поломки насоса ряд домов остались без воды

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На некоторых улицах Муслюмово остановилась подача воды. Временные неудобства связаны с тем, что накануне вышел из строя насос на Ташлиярском роднике, который подает воду в село. Об этом сообщил глава Муслюмовского района РТ Альберт Хузин.

«Сегодня стараемся обновить подачу воды, установив новый насос. Работы идут с самого утра», – написал руководитель муниципалитета в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сотрудники «Муслюмовских инженерных сетей» до поздней ночи проводили ремонтные работы.

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