В Муслюмово четырем сиротам вручили ключи от квартир в новом доме

В селе Муслюмово сегодня сдан в эксплуатацию восьмиквартирный дом для участников программы социальной ипотеки и детей-сирот, построенный за счет инвестиций Госжилфонда РТ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Муслюмовского района.

Глава района Альберт Хузин, вручая ключи от квартир, поздравил новоселов. «Это новый этап в вашей жизни, связанный с освоением и обустройством своего собственного жилья. Уверен, что в этих квартирах вы создадите семейный уют, пусть в ваших домах царит счастье и любовь», — сказал он.

В доме два жилых этажа, один подъезд, общая жилая площадь квартир составляет около 362 кв. метров. Все квартиры (из них 4 однокомнатные и 4 двухкомнатные) полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, двухконтурными котлами индивидуального отопления, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Руководитель муниципального образования отметил, что с момента начала строительства дома сменилось несколько подрядчиков, строительство длительное время приостанавливалось, а завершилось только после того, как за работу взялся застройщик-меценат Ильшат Нуриахметов. Чиновник вручил подрядчику благодарственное письмо.

Альберт Хузин также выразил свою признательность руководству республики за поддержку детей-сирот и высказал слова благодарности.

Для сирот, мечтающих о собственной квартире, это событие стало долгожданным. Алчачак Хуснутдинова пришла на торжественное мероприятие с мужем и двумя детьми. По давней традиции впустив первым в квартиру кота, Алчачак заметила: «Десять лет ждала этого момента, теперь радуюсь, что у меня есть своя квартира».

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.