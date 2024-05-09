В Муслюмово 79-летие Победы в Великой Отечественной отпраздновали торжественным митингом

В селе Муслюмово 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отпраздновали праздничным шествием, в котором приняли участие около 30 местных трудовых коллективов. Об этом передает «Форя ТВ».

Фото: скриншот видео «Форя ТВ»

Праздничные мероприятия начались у мемориального комплекса боевой и трудовой славы. Участникам демонстрации показали театрализованное представление, после чего руководство района, представители общественности, ветераны тыла, коллективы местных предприятий возложили венки и цветы в память о погибших.

Колонна демонстрантов прошла по улицам Муслюмово до центральной площади перед Домом культуры. Кроме того, был организован парад юнармейцев, который открыли малыши — воспитанники детских садов. В шествии приняли участие учащиеся школ.

Фото: скриншот видео «Форя ТВ»

Глава района Альберт Хузин поздравил жителей с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление от имени Раиса РТ Рустама Минниханова зачитал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Участников митинга также поздравил руководитель отдела военного комиссариата по Сармановскому и Муслюмовскому районам Ленар Хадиуллин.