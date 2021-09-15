Президент РТ поздравит семью врачей из Зеленодольска с муслиновой свадьбой

Торжественный прием от имени Президента РТ Рустама Минниханова и его супруги в честь лучших семей Татарстана пройдет 15 сентября в Казанском Кремле. На него приглашена семья врачей Гимадеевых из Зеленодольска, которая в декабре 2021 года отметит муслиновую годовщину свадьбы — 37-летие заключения брака.

«В чем секрет долгой и счастливой семейной жизни? Никакого секрета нет, просто нужно уважать друг друга, уметь уступать и дорожить каждым днем, часом, минутой, прожитой вместе. Также нужно дорожить своими детьми и близкими. Нужно любить свою семью и всех окружающих людей», — заметил в разговоре с ИА «Татар-информ» накануне торжественного приема глава семьи Равил Гимадеев.

Собеседник агентства также отметил, что в семейной жизни важно находить компромисс, тогда супруги смогут сохранить свои чувства.

Равил Фаритович Гимадеев на протяжении 35 лет трудится в Зеленодольской ЦРБ, куда попал по распределению сразу после учебы в Казанском государственном медицинском институте. Сначала работал хирургом, а сейчас заведует отделением ультразвуковой диагностики.

Со своей будущей супругой, Розой Ахатовной Гимадеевой, он познакомился еще во время учебы в вузе. Она тоже окончила мединститут в 1986 году и получила направление на работу в Зеленодольск. Сначала трудилась в ЦРБ акушером-гинекологом, а сейчас работает врачом ультразвуковой диагностики.

Вместе супруги воспитали двух дочерей, которые сейчас живут и работают за рубежом. В большой и дружной семье есть два внука.