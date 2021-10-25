В Мурманской области вводятся QR-коды для посещения общепита и учреждений культуры

С 30 октября в учреждения культуры, кафе и рестораны Мурманской области можно будет попасть только по QR-кодам либо ПЦР-тестам. Об этом сегодня стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор региона Андрей Чибис.

«Пока никаких оснований вводить локдаун у нас нет, мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры. Но чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом», — заявил он.

Чибис уточнил, что QR-код даст доступ к театрам, кинотеатрам, океанариуму, филармонии, ДК, музеям, спортивным объектам и ряду других.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября по поручению Президента РФ Владимира Путина в стране вводятся нерабочие дни с сохранением зарплат.