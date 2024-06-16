В Мурманской области спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита

Горбатого кита Станислава спасли в Баренцевом море. Об освобождении животного от рыболовных снастей сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

«После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток, спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно», — написала она в посте.

Светлана Радионова также поблагодарила спасателей, общественных деятелей и ученых, которые оказали содействие в освобождении животного.

Запутавшегося в сетях горбатого кита заметили 5 июня туристы. Животное не могло выпутаться самостоятельно, на его теле были раны от веревок. Кита Станислава искали с помощью маломерных судов и беспилотников.