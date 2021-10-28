В Мурманской области предотвратили теракт на военных объектах

В Мурманской области сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который готовил теракты на военных объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Злоумышленника попытались задержать в тот момент, когда он забирал взрывное устройство из тайника на окраине Кандалакши. Мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. По месту его жительства были обнаружены самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатки, а также различное оружие, боеприпасы и средства связи.

«Федеральной службой безопасности на территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», - сообщили в ЦОС.

*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

