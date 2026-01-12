news_header_top
Происшествия 12 января 2026 08:28

В Мурманской области на нефтебазе случился разлив почти 80 тонн бензина

На территории нефтебазы в Оленегорске Мурманской области случился разлив примерно 80 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Вечером 11 января 2026 года поступила информация о разливе нефтепродуктов в Оленегорске. По словам сотрудников, на территории нефтебазы произошла утечка из трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате с площадки вытекло около 80 тонн бензина марки АИ-95.

Также было отмечено, что подачу топлива остановили, а нефтепродукт уже собирают в улавливающих сооружениях.

Позже в МЧС сообщили, что к 01:50 по Москве ведутся работы по откачке бензина и загрязненного снега для утилизации.

