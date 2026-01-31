news_header_top
Происшествия 31 января 2026 14:19

В Мурманске возобновили работу котельных и водоснабжение, отключенные после аварии на ЛЭП

Все городские котельные и водоканалы Мурманска снова работают после сбоя на линии электропередачи с временными опорами, которые поставили после январской аварии. Об этом сообщил Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию. Северная котельная также переходит в штатный режим работы. Важно, что нам удалось не допустить разморозки домов. Отопление в квартирах сохраняется, однако теплоносителю необходимо набрать температуру», – пишет он.

Напомним, что 23 января в Мурманске произошла авария на ЛЭП, в результате чего в городе и находящемся рядом Североморске были включены графики отключения света.

#мурманская область #ЛЭП
