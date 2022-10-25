В Мурманске открыли памятную доску Анверу Тумпарову

Фото: Всемирный конгресс татар

В Мурманске в ГУП «Атомфлот» прошла церемония открытия памятной доски почетному гражданину города Анверу Тумпарову. Участие в ней приняли заместитель премьер-министра Татарстана и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, а также замгубернатора Мурманской области Владимир Евменьков. Анвер Ибрагимович отдал 30 лет жизни становлению «Атомфлота», который и на сегодняшний день обслуживает атомные ледоколы.

На церемонии открытия также присутствовали первый замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах РФ Марс Тукаев, замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар – руководитель аппарата Фархад Латыпов, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

«Есть люди, как маяки. Анвер Ибрагимович был из тех людей, на которых стоит равняться», – отметил руководитель МРОО СРК «Татарское культурное общество «Якташ» Раил Биккиняев.

Также для гостей провели экскурсию по атомному ледоколу «50 лет Победы». Ледокол строился для проводки научно-исследовательских и грузовых судов в Арктике по Северному морскому пути, сообщает Всемирный конгресс татар.