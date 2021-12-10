В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады примут участие более 77 тыс. школьников РТ

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие более 77 тыс. учащихся Татарстана. Состязания продлятся до 22 декабря, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«С каждым годом количество участников увеличивается. Например, по сравнению с 2018-2019 учебным годом участников муниципального этапа стало больше почти на 10 тыс.», — отметили в министерстве.

По мнению учителя истории и обществознания набережночелнинского Лицея-интерната №84 Альбины Чеботаревой, у детей должен быть стимул участвовать в олимпиадах.

«Это не только грамота и призовое место, но и поступление на бюджетные места в престижный университет без вступительных испытаний по профильному предмету. Достаточно сдать базовую математику, пройти порог по русскому языку, и если ты призер или победитель, то можешь даже поступить на непрофильную специальность, вуз может зачесть ребенку 100 баллов», — подчеркнула педагог.

Она добавила, что участие в олимпиаде также полезно в части проверки своих сил и расширения кругозора.

Победители и призеры муниципального тура станут участниками регионального этапа Всероссийской и заключительного этапа республиканской олимпиад школьников, которые пройдут с 10 января до конца февраля.

Перечень олимпиад, участие в которых дает преимущества при поступлении в вуз, ежегодно публикует Министерство просвещения РФ. Получить льготы можно, став победителем или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из перечня.

Есть два типа льгот при поступлении в вузы для олимпиадников — зачисление без вступительных испытаний и получение максимального балла за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.